‘Val eerst maar twee kilo af, pas dan ga ik denken aan starten met Suárez’

Luis Suárez is vandaag de dag één van de beste aanvallers ter wereld, maar dat is niet altijd zo geweest. De Uruguayaan kwam op jonge leeftijd bij FC Groningen terecht, waar hij onder Ron Jans in het begin moeite had om in de basis te komen. In gesprek met de BBC vertelt de huidige technisch directeur van de Groningers over zijn haat-liefdeverhouding met het grote talent van toen. Jaren later kijkt Jans met een trots gevoel terug zijn tijd als trainer van Suárez, die uiteindelijk via Ajax en Liverpool bij Barcelona is terechtgekomen.

Jans weet zich de zomer van 2006 nog goed te herinneren. Hij kreeg een telefoontje van Hans Nijland, toen al directeur van Groningen. “Het was begin juni en ik had vakantie toen ik werd gebeld door onze directeur: ‘We gaan de duurste speler uit de clubgeschiedenis aantrekken.’ Hij is erg impulsief”, aldus Jans. “Het was eigenlijk niet de bedoeling, want ze waren naar Uruguay afgereisd voor een andere speler. Toen ze Luis Suárez zagen spelen, zeiden ze: ‘Hem willen we hebben!’ Het was een impulsieve aankoop. Het bleek een van de beste beslissingen uit de clubgeschiedenis.”

Suárez werd overgenomen van CD Nacional. “Hij kwam pas laat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij ons aan”, vertelt Jans. “Dat was op de lange termijn ook beter voor hem, want je lichaam heeft soms wat rust nodig. Maar hij was ook te zwaar. Dus ik zei tegen hem dat hij niet in de basis zou begonnen. Op de training die volgde liet hij blijken dat hij het maar niks vond. Ik zei tegen hem: ‘Als je op deze manier blijft trainen, kom je er nooit in. En als je niet afvalt, dan speel je nooit. Raak eerst maar eens twee kilo kwijt, pas dan ga ik eraan denken om te starten met Luis Suárez.’ Het maakte onze band sterker en het gaf hem ook een stukje motivatie.”

“Hij had totaal geen geduld. Hij wilde spelen en scoren. In december kwam hij erin en kreeg hij een basisplaats”, gaat Jans verder. “Hij was gelukkig hier. Hij zag dat hij vooruitgang boekte en als je de waardering krijgt van je ploeggenoten, dan groeit je zelfvertrouwen. Het had bij hem ook veel te maken met training. Na de trainingen nam hij altijd vrije trappen en hij genoot er ook van om op het doel te staan. In de één-op-één-duels met de keeper leek het er vaak op dat hij geluk had, maar als je zeven van de tien keer scoort, is dat geen geluk.”

De Uruguayaan scoorde aan de lopende band en vertrok naar Ajax. “Als je beter wordt bij Groningen, creëer je automatisch interesse van andere clubs en toen kwam Ajax”, aldus Jans, die Suárez uiteindelijk voor een bedrag van 7,5 miljoen euro naar Amsterdam. “Ik ben verbaasd over hoe snel hij leerde op het veld, in de kleedkamer, in het team en als persoon. De hele carrière van Luis is als een evolutie: van Uruguay naar Groningen, naar Ajax, naar Liverpool en naar Barcelona.”