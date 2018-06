‘Piqué moest Sergio Ramos en voorzitter RFEF uit elkaar halen’

Julen Lopetegui werd woensdagmiddag ontslagen als bondscoach van Spanje en daar was Sergio Ramos naar verluidt niet blij mee. Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse bond RFEF, besloot Lopetegui te vervangen door Fernando Hierro. Ramos ging in discussie toen Rubiales het nieuws bracht aan de spelersgroep van Spanje.

De vergadering tussen de bondsvoorzitter en Ramos en consorten werd op een gegeven moment zo verhit, dat Gerard Piqué tussenbeide moest komen, zo claimt La Sexta donderdag. Ramos begreep niet waarom de nieuwe trainer van Real Madrid twee dagen voor het eerste WK-duel van Spanje naar huis werd gestuurd en liet dat blijken aan Rubiales.

Naarmate de discussie vorderde, liepen de emoties steeds verder op. Op een gegeven moment stonden Ramos en Rubiales tegenover elkaar, waarna Piqué besloot in te grijpen. De verdediger van Real is nog altijd teleurgesteld in de beslissing van Rubiales. Het merendeel van de spelersgroep zou wel begrip hebben voor het besluit van Rubiales.

Rubiales gaf woensdag tekst en uitleg over zijn beslissing: "We werden gedwongen hem weg te sturen. Ik voel me niet verraden. Het probleem is hoe alles tot stand is gekomen met de complete afwezigheid van de RFEF. Dat is iets wat we niet kunnen negeren. De onderhandelingen (tussen Lopetegui en Real, red.) hebben plaatsgevonden zonder medeweten van de RFEF. We zijn vijf minuten voor het persbericht ingelicht."