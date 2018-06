FC Groningen is FC Utrecht te snel af in strijd om Ajax-talent

FC Groningen is de nieuwe werkgever van Nick Plomper, zo maakt de Trots van het Noorden donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige doelman komt transfervrij over van Ajax, waar hij afgelopen seizoen actief was bij de Onder-19.

Plomper maakte sinds 2015 deel uit van de jeugd van Ajax, nadat hij over was gekomen van AZ. Onlangs kreeg hij echter te horen dat hij geen toekomst meer had in Amsterdam: “Ik baalde. Maar ik accepteerde het en ging verder. Na de wedstrijd tegen Utrecht besefte ik het pas écht. Dit was mijn laatste wedstrijd voor Ajax”, liet hij toen weten via de officiële kanalen van de club.

FC Utrecht leek in eerste instantie het meest concreet voor de jonge doelman en Plomper zou in dat geval in de voetsporen treden van Samir Ben Sallam, Ibrahim El Kadiri, Niciano Omzigtig en Giovanni de la Vega, die Ajax deze zomer allen inruilen voor de Domstedelingen. FC Groningen is nu echter lachende derde en de noorderlingen geven aan Plomper zich volgend seizoen bij het Onder-23-elftal gaat melden.