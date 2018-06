El Ahmadi vol vertrouwen: ‘We gaan alledrie de wedstrijden winnen’

In deze aflevering van 'Mee Met Marokko' blikt Karim El Ahmadi vooruit op de eerste groepswedstrijd tegen Iran. Hij verwacht een compleet gekkenhuis met de fans, omdat ze twintig jaar op dit moment hebben gewacht. Verder horen we het oordeel van een Spaanse sportjournalist over Marokko en komt Reza Ghoochannejhad van Marokko's tegenstander Iran aan het woord.