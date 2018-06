Lopetegui vlak voor WK ontslagen als bondscoach van Spanje

Julen Lopetegui is daags voor het WK ontslagen als bondscoach van Spanje. Dat maakt de voetbalbond RFEF woensdag bekend op een persconferentie in Krasnodar. Spaanse media hielden woensdagochtend rekening met een ontslag van Lopetegui, nadat hij vlak voor het WK werd aangesteld als trainer van Real Madrid voor komend seizoen. Fernando Hierro, de sportief directeur van Spanje, wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Luis Rubiales, de voorzitter van de RFEF, zou woedend hebben gereageerd op de aanstelling van Lopetegui bij Real. Hij besloot hem daarom direct te ontslaan, claimden Spaanse media woensdagochtend al. Naar verluidt was de spelersgroep het er niet mee eens en heeft onder meer Sergio Ramos geprobeerd op Rubiales in te praten. De lobby van de spelers heeft niet gewerkt: Rubiales verscheen woensdag zonder Lopetegui op de persconferentie en maakte het vertrek van de keuzeheer wereldkundig.

Over twee dagen neemt de wereldkampioen van 2010 het op tegen Portugal in de eerste groepswedstrijd. Het is nog niet duidelijk wie het roer overneemt bij Spanje. "We bedanken Julen voor alles wat hij heeft gedaan", aldus Rubiales. "Hij is een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat we hier in Rusland zijn, maar we zijn gedwongen om he te ontslaan. Het moet voor medewerkers van de Spaanse voetbalbond duidelijk zijn dat ze zich aan bepaalde gedragsvoorschriften moeten houden."

"Real Madrid zocht naar een trainer en wilde de beste. Dat mag en daar zal ik niets over zeggen", vervolgt de preses. "Maar een bondscoach van Spanje kan niet op deze manier handelen. Ik kwam er pas vijf minuten voor de officiële bekendmaking achter dat hij bij Real Madrid aan de slag zou gaan. Ik heb gesproken met de spelers van Spanje. Zij gaan er met de nieuwe staf alles aan doen om wereldkampioen te worden."

Lopetegui werd na het EK 2016 de bondscoach van Spanje. Hij kende een succesvolle kwalificatiecyclus voor het WK: Spanje pakte 28 punten in 10 wedstrijden en eindigde met overmacht bovenaan in Groep G. Vorige maand beloonde de voetbalbond de bondscoach nog met een nieuw contract tot en met het EK van 2020. Zijn overstap naar Real Madrid kwam dan ook als een grote schok voor de RFEF.