Zidane stelt geïnteresseerde partijen voorlopig teleur: ‘We gaan het zien’

Zinédine Zidane gaat voorlopig niet aan de slag als trainer. De Fransman, die onlangs vertrok bij Real Madrid na drie keer op rij de Champions League te winnen, werd de laatste tijd in verband gebracht met het trainerschap van onder meer Frankrijk en Qatar. Zidane gaat vooralsnog echter niet aan de slag als hoofdtrainer, zo geeft hij zelf aan.

“Momenteel neem ik een pauze”, zegt Zidane tegen verschillende journalisten in Parijs. “Ik weet nog niet wat ik na mijn tijd bij Real ga doen, want momenteel is het belangrijkste voor mij nog de beslissing die ik heb genomen (om Real te verlaten, red.). De toekomst? We gaan het zien”, aldus Zidane, die naar verluidt tweehonderd miljoen euro aangeboden heeft gekregen om Qatar te coachen op het WK van 2022.

Zidane verwacht dat Frankrijk het komende WK hoge ogen gaat gooien. “Dit team heeft echt veel potentie. Ik hoop dat ze zo ver mogelijk komen. Waarom kunnen ze het WK niet winnen?” Zizou is vooral lovend over de negentienjarige Kylian Mbappe: “Hij is al fabuleus voor zijn leeftijd. Je moet hem laten doen wat hij wil doen op het veld, want hij maakt altijd de juiste beslissing.”

Real is momenteel op zoek naar een opvolger van Zidane. Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri lijken niet langer in beeld en volgens de laatste berichten wordt Guti de nieuwe trainer van Real. Tite werd ook even gelinkt aan de Spaanse topclub, maar dit is volgens de bondscoach van Brazilië onzin: "Ik ben blij met mijn baan en ik zou nergens anders naartoe willen."