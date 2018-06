NAC verlengt met basisklant: ‘Ondanks wat interesse van andere clubs’

NAC Breda en Arno Verschueren gaan langer met elkaar door. Het contract van de middenvelder liep tot medio 2019 en is verlengd tot medio 2021, zo meldt de club uit de Eredivisie op de website. De 21-jarige Belg kwam in de zomer van 2016 over van Westerlo en zette dinsdag zijn handtekening onder zijn nieuwe verbintenis in het Rat Verlegh Stadion.

Verschueren speelde zich vorig seizoen in de Jupiler League in de basis en promoveerde met NAC naar de Eredivisie. Ook afgelopen seizoen was hij onder trainer Stijn Vreven een vaste waarde. Door een knieblessure stond hij enige tijd aan de kant, maar ook na zijn blessure was hij belangrijk voor de nummer veertien van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

Hans Smulders noemt de contractverlenging van Verschueren ‘geweldig nieuws en een positieve ontwikkeling’. “Om de selectie naar een hoger niveau te brengen is het, naast het aantrekken van nieuwe spelers, ook belangrijk om bepaalde spelers langer aan de club te binden”, aldus de technisch directeur. “Zij worden door de begeleiding die wij hen bieden ieder jaar weer beter en gaan dus steeds een hoger niveau aantikken. Daarnaast is het goed om te zien dat we een talent als Arno, ondanks wat interesse van andere clubs, hebben weten te overtuigen dat hij zijn ontwikkeling het beste bij ons voort kan zetten. Wij zetten in op de individuele ontwikkeling van spelers en investeren in de faciliteiten om spelers beter te maken. Dat spelers daardoor steeds vaker voor NAC kiezen, zie ik als een mooie bevestiging.”

Verschueren zelf zegt trots te zijn dat hij zich nog twee jaar speler van NAC mag noemen. “NAC was voor mij, na Westerlo, een mooie stap hogerop en ook een uitdaging. Ik begon hier in mijn eerste jaar in de Jupiler League en het afgelopen seizoen heb ik de kans gekregen om mezelf te bewijzen op het hoogste niveau. Ik voel mij sterker dan toen ik hier kwam en heb er veel vertrouwen in dat ik in de komende twee seizoenen ook weer belangrijke stappen kan gaan zetten als voetballer."