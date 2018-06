Bas Dost kan contractontbinding vergeten: ‘Wij zijn niet gek’

Bas Dost wil transfervrij vertrekken bij Sporting Portugal. De spits diende maandag net als vijf ploeggenoten bij de clubleiding een verzoek in om zijn contract te laten ontbinden. Het verzoek van Dost lijkt direct verband te houden met een aanval van hooligans vorige maand op het trainingscomplex. De 29-jarige spits liep daarbij een hoofdwond op.

In de nasleep besloot trainer Jorge Jesus op te stappen en dienden Rui Patrício, Daniel Podence, Bruno Fernandes, William Carvalho, Gelson Martins en Dost een verzoek tot contractontbinding in. De omstreden voorzitter Bruno De Carvalho ligt er niet wakker van. “Als het bestuur het probleem is, dan hadden ze een brief moeten sturen waarin ze de wens uiten dat het bestuur aftreedt. Als we de verkiezingen winnen, gaan we gewoon op dezelfde voet verder”, zei de hoogste sportbestuurder op een persconferentie.

De Carvalho zal de ontevreden voetballers aan hun contract houden. “We vinden het jammer dat Sporting dit moet meemaken: de twijfel, de angst, de onzekerheid. Dat is niet het doel van de directie. Maar we moeten naar de club kijken en knopen doorhakken.” Dost maakte dus geen kans, zo klinkt het. “Ik heb de zaak van Bas Dost nog niet bekeken. Maar op basis van de eerste vijf zaken geloof ik dat er ook bij de zesde geen poot is om op te staan. Wij zijn niet gek.”

“We weten waar we het over hebben.” Dost heeft nog een contract voor twee jaar bij de Portugese club, maar hoopt transfervrij op zoek te kunnen naar een nieuwe werkgever. Hij zou in de belangstelling van onder meer Sevilla staan. Dost werd in zijn eerste seizoen met 34 goals meteen topscorer van Portugal. In totaal kwam de oud-speler van FC Emmen, Heracles Almelo en Heerenveen in 61 competitieduels tot liefst 59 doelpunten.

Tal van spelers voelen zich niet meer veilig bij Sporting. Niet in de laatste plaats omdat ze vermoeden dat De Carvalho achter de gewelddadige actie zat. De Portugees ligt al langer overhoop met zijn sterspelers en heeft nauwe banden met de harde kern van Sporting. Tientallen heethoofden vielen vorige maand coach Jorge Jesus en een aantal spelers aan op training, uit onvrede over de sportieve gang van zaken. Dost hield een flinke hoofdwond over aan de aanval en moest zich laten hechten in het ziekenhuis.