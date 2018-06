Van der Vaart verbaasd: ‘Moet niet zo zijn dat je dan al naar die clubs wil’

Justin Kluivert staat op het punt om Ajax te verlaten en ook de alom begeerde Matthijs de Ligt is volgend seizoen mogelijk niet meer te bewonderen in de Johan Cruijff ArenA. Rafael van der Vaart merkt op dat spelers vandaag de dag op steeds jongere leeftijd de ambitie hebben om een stap hogerop te maken.

De momenteel clubloze middenvelder speelde tijdens zijn carrière voor grote clubs als Real Madrid en Tottenham Hotspur, maar koos er zelf pas op 22-jarige leeftijd voor Ajax te verlaten. “Toen ik jong was wilde Liverpool mij hebben. Maar ik wilde er niet mee spreken, ik wilde lekker bij Ajax blijven. Tegenwoordig is het allemaal meteen weg. Dat vind ik gewoon jammer. Ik denk niet dat het goed is”, vertelt hij aan Ajax TV.

Van der Vaart noemt geen namen, maar vindt dat er ‘best wel weer wat aankomt bij Ajax’. “Een lichting die ver kan komen. Maar dan kom je meteen bij het volgende punt: het kan wat worden. Want het moet niet zo zijn dat je na drie, vier leuke potjes al meteen naar de grootste clubs in Europa wil”, zo oordeelt de 35-jarige middenvelder.

De opmerkingen van Van der Vaart lijken niet losgezien te kunnen worden van de transfersoap rondom Kluivert. Laatstgenoemde houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en lijkt Ajax binnen afzienbare tijd te gaan verlaten voor AS Roma. De negentienjarige buitenspeler speelde sinds zijn debuut in 2017 56 officiële duels voor Ajax, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 10 assists.