‘Via een omweg is het me dus toch gelukt om in de Eredivisie te komen’

Ahmad Mendes Moreira begint komende zomer aan zijn eerste avontuur als profvoetballer. De 22-jarige aanvaller verruilt tweededivionist Kozakken Boys voor FC Groningen. Mendes Moreira speelde kort in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar moest al op jonge leeftijd vertrekken en komt nu via Excelsior Maassluis en Kozakken Boys alsnog in het betaald voetbal terecht.

“Dan moet je je plannen bijstellen, maar via een omweg is het me dus toch gelukt om in de Eredivisie te komen”, zegt de aanvaller in gesprek met Awaydays NL. Ron Jans zat afgelopen seizoen bij Kozakken Boys op de tribune om Mendes Moreira zelf te bekijken. “Er zaten daarvoor al meerdere scouts van NEC, FC Den Bosch en FC Groningen voor mij op de tribune, maar uiteindelijk was laatstgenoemde club het meest concreet. Als zo'n club voor je komt, dan hoef je daar niet eens over na te denken.”

“Natuurlijk heb je ook wel in je hoofd dat een basisplaats zou kunnen, maar je moet wel realistisch blijven. Je kan dromen, maar ik vind het al een geslaagd seizoen als ik veel speel en daarmee mijn contract kan gaan verlengen”, vervolgt Mendes Moreira over zijn perspectief bij FC Groningen. Hij heeft een eenjarig contract bij de Trots van het Noorden ondertekend, met een optie voor nog een seizoen. De aanvaller spiegelt zich graag aan de andere spelers die op relatief late leeftijd in het profvoetbal terecht zijn gekomen.

“Ik heb bij dezelfde amateurclub gespeeld als Danny Koevermans (Excelsior’20, red.) en daar zie je veel van hem hangen. Ik hoop ook dat ik in die categorie van spelers terecht kom”, stelt Mendes Moreira. “De ene speler heeft een normale loopbaan, de ander heeft een gek verhaal. Abdenasser El Khayati is ook via een omweg bij ADO beland en is nu één van de smaakmakers van de Eredivisie. Zo kan het dus ook gaan en ik hoop dat het bij mij ook zo uit kan pakken.”