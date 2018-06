Statement Olympique Lyon: Nabil Fekir gaat nergens heen

Nabil Fekir blijft verbonden aan Olympique Lyon, zo meldt de Ligue 1-club zaterdagavond in een statement. De aanvallende middenvelder leek voor maximaal 72 miljoen euro op weg naar Liverpool en werd al gesignaleerd in het shirt van the Reds. Op het laatste moment is de transfer echter spaak gelopen. De onderhandelingen met Liverpool zijn niet geslaagd, zo laat Lyon weten in het persbericht.

Om 20.00 uur exact besloot Lyon om de gesprekken te staken. Waar de deal precies op is stukgelopen, meldt men niet. Volgens RMC probeerde Liverpool de transfersom omlaag te krijgen nadat de medische keuring van Fekir knieproblemen aan het licht bracht. Die houding werd door Lyon niet gewaardeerd, zo klinkt het. Zelf zou Fekir in huilen zijn uitgebarsten in het bijzijn van zijn ploeggenoten bij Frankrijk nadat het afketsen van de deal bekend werd.

Les Gones houden de deur voor een transfer naar een andere club op een kier, maar dan zal er een aanbod moeten komen dat 'voldoet aan de wensen van Fekir en Lyon'. Men rekent er echter op dat Fekir 'gewoon' in het Parc Olympique Lyonnais te bewonderen blijft. Liverpool leek bereid om 65 miljoen euro te betalen, plus 7 miljoen aan eventuele bonussen.

Vrijdagavond sijpelden al berichten door dat de transfer op losse schroeven stond. Het was toen echter nog gissen naar de reden. Fekir was in 150 wedstrijden in clubverband goed voor 56 doelpunten en 36 assists. Hij kon bij Liverpool zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract.