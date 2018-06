Engelse media in de ban van mysterieuze ontwikkelingen rond Fekir

De overstap van Nabil Fekir naar Liverpool loopt vertraging op. Vrijdag lekten eerste foto's van de aanvallende middenvelder in het shirt van the Reds, maar volgens The Times en The Telegraph is het doorgaan van de transfer niet zeker. De kranten houden er rekening mee dat er tijdens de medische keuring een probleem aan het licht is gekomen, al wijzen internationale media op andere oorzaken.

Volgens RMC komt de vertraging omdat Olympique Lyon de deal wil laten opnemen in de jaarcijfers van het seizoen 2018/19. De Liverpool Echo schrijft dat er weliswaar een second opinion nodig was over knieproblemen bij Fekir, maar dat Liverpool uiteindelijk groen licht gaf. Dat zou betekenen dat het probleem niet bij de medische keuring ligt. De krant verwachtte vrijdagavond geen officiële transferaankondiging 'in de nabije toekomst', dus het is nog maar de vraag of de deal in het weekend rond komt.

Fekir was in 150 wedstrijden in clubverband goed voor 56 doelpunten en 36 assists. Hij kan bij Liverpool zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. De aanvaller wordt, als de transfer wordt afgerond, de derde zomerse aankoop voor de ploeg van manager Jürgen Klopp. Eerder versterkte de club uit de Premier League zich al met Naby Keïta (RB Leipzig) en Fabinho (AS Monaco). Voor het tweetal betaalde Liverpool minimaal 95 miljoen euro. Fekir kost naar verluidt 65 miljoen euro, plus 7 miljoen euro aan mogelijke bonussen.