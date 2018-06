Spaan verrast door goaltjesdief van Ajax: ‘Had geen hoge pet van hem op’

Ajax verzekerde zich deze week van de handtekening van Brian Brobbey. De zestienjarige spits, vorig seizoen goed voor 34 doelpunten in wedstrijden voor Ajax Onder-17 en Onder-19, signeerde een driejarig contract. Henk Spaan was aanvankelijk niet enthousiast over Brobbey, maar is het afgelopen seizoen van gedachten veranderd.

Brobbey, die zijn eerste profcontract ondertekende, werd topscorer van de Ajax-jeugd en werd vorige maand gedeeld topscorer van het gewonnen EK Onder-17. "Van Brobbey had ik aanvankelijk geen hoge pet op. Het waren zijn kracht en even imposante snelheid die hem goed maakten, dacht ik, een voorsprong die in de loop der jaren zou worden ingelopen in de tragere groeispurt van sommige concurrenten", legt Spaan uit in Het Parool.

Sinds de wedstrijd van Ajax Onder-17 tegen de leeftijdsgenoten van PSV (2-0), eind vorige maand, denkt de auteur daar anders over. Brobbey maakte in die wedstrijd het laatste doelpunt van Ajax. "Brobbey is een teamspeler die van doorkoppen een specialisme heeft gemaakt. Technisch is hij beter dan je op grond van zijn fysieke kracht zou verwachten", aldus Spaan.