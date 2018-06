‘Ik hoop niet dat ik afscheid neem van het WK zoals Zidane dat deed’

Andrés Iniesta begint volgende week aan zijn vierde en laatste WK. De routinier van Spanje, goed voor 126 interlands, blikt in gesprek met The Guardian terug op zijn loopbaan tot nu toe. Hij spreekt bovendien de wens uit om nog zolang mogelijk op het voetbalveld te staan, al sluit hij deelname aan het WK van 2022 uit.

"Dit wordt mijn laatste WK. Ik weet niet of mijn interlandloopbaan daarna definitief voorbij is, maar het zou kunnen", stelt Iniesta. "Volgende maand zullen we daarnaar kijken. Ik heb dan vier WK's gespeeld en er komt geen vijfde. Ik wil genieten van ieder moment, omdat ik weet dat het de laatste keer is." Iniesta zegt aan de andere kant niet naar Rusland te willen gaan met het idee het 'de laatste keer' is. "Ja, dat is een tegenstelling. Ik wil niet dat dit 'het laatste WK' is, alsof het een hommage of een testimonial is. Integendeel: ik wil net zo hard strijden als tijdens mijn eerste WK."

De Engelse krant trekt een vergelijking met Zinédine Zidane, wiens loopbaan in 2006 ten einde kwam. Vier jaar ervoor overleefde Frankrijk de groepsfase niet op het WK; acht jaar ervoor werd het land wereldkampioen. Voor Spanje is de situatie nu precies hetzelfde. "Of ik afscheid ga nemen zoals Zinédine Zidane? Ik hoop het niet", grapt hij, doelend op de kopstoot die Zidane uitdeelde aan Marco Materazzi. "Maar is er een parallel? Ja, in de zin dat het ons laatste grote optreden is."

Iniesta nam na het afgelopen seizoen afscheid van Barcelona en tekende bij Vissel Kobe in Japan. "Het feit dat ik niet meer voor Barcelona speel, betekent niet dat ik er niet klaar voor ben, of dat ik het niet aankan", benadrukt de 34-jarige spelmaker. "Bij elke beslissing die ik neem, ben ik bezig met het WK. En dan zit het erop. Na het WK verandert alles, dat weet ik. Maar eerst wil ik het WK winnen." Iniesta heeft wel een beeld van zijn toekomst. Hij wil nog zolang mogelijk voetballen en ziet zichzelf daarna trainer worden.

"Ik hoop dat er nog veel voetbal in me zit. Op het veld ben ik het gelukkigst. Ik zal hier in Japan een compleet ander leven gaan leiden en ik zal anders gaan voetballen, maar het is nog steeds een hele verantwoordelijkheid", weet de middenvelder. "Ik hoop dat ik ervan blijf genieten. Daarna ga ik proberen om trainer te worden, of iets in die richting. Ik wil in de buurt van het grasveld blijven. Ik weet niet hoe lang ik nog te gaan heb als voetballer. Ik heb gezegd dat ik op mijn veertigste nog wil voetballen, maar ik weet niet of ik dat ga redden. Dan zou ik nog drie jaar moeten bijtekenen. Niet slecht", lacht Iniesta.

De Spanjaard ziet voetbal als zijn leven, zegt hij. "Dat is al zo vanaf mijn vierde of vijfde levensjaar, toen ik met mijn vader voetbalde in het dorp. Het is de drijvende kracht in mijn leven en in het leven van de mensen om mij heen. Het is een geweldige ervaring geweest, die ik heb mogen delen met mijn familie. Het was een sprookje. Na mijn loopbaan komt er iets nieuws en dat zal ook mooi zijn. Ik hoop dat voetbal mijn leven blijft."