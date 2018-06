Imam legt uit: ‘Daarom douchen die spelers met onderbroek aan’

Aflevering 2 van ‘Mee Met Marokko’ gaat over de invloed van het geloof op de voetballerij. Wat betekent het geloof voor Marokkaanse voetballers? Waarom douchen moslims met hun onderbroek aan? En: moeten WK-gangers ook vasten?

In deze aflevering beantwoordt imam Azzedine Karrat veel gestelde vragen over voetbal en religie. Ook tweevoudig Marokkaans international Mimoun Mahi komt aan het woord. De aanvaller van FC Groningen legt uit waarom het geloof zo belangrijk voor hem is.