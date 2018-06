‘PSV denkt aan Janssen bij vertrek van Luuk de Jong’

Luuk de Jong geniet belangstelling, maar toch doet PSV een poging om de aanvaller te behouden. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de 27-jarige spits zijn tot medio 2020 doorlopende contract kan verlengen, maar dat de club achter de schermen voor de zekerheid rondkijkt naar alternatieven.

Vincent Janssen kan in beeld komen als vervanger, meldt de regionale krant, maar zijn komst kan bemoeilijkt worden door de vraagprijs van Tottenham Hotspur. The Spurs betaalden immers twintig miljoen euro aan AZ, exclusief twee miljoen aan variabelen, en willen die investering in ieder geval voor een groot deel terugverdienen.

“Voor PSV is het te hopen dat Luuk blijft”, zei voormalig technisch manager Marcel Brands eind mei nog over De Jong. “Als de club de Champions League ingaat en weer om de titel moet spelen, is Luuk heel belangrijk. Je weet wat je aan hem hebt, vandaar dat hij zijn contract met één jaar kan verlengen. Als hij toch gaat, zal PSV een spits huren op die positie.”

De 23-jarige Janssen kwam dit seizoen op huurbasis uit voor Fenerbahçe, maar mede door blessureleed speelde hij slechts achttien wedstrijden in Kadiköy. Daarin was de linkspoot goed voor vijf doelpunten en vier assists. Zijn contract bij Tottenham loopt nog tot medio 2020 door. Janssen, zeventienvoudig international van Oranje, werd de afgelopen weken ook gelinkt aan Sevilla, AZ, Lazio en Besiktas.