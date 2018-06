‘Bij Ajax lopen op het middenveld geen betere spelers, hoor, ook Ziyech niet’

Mason Mount maakte afgelopen seizoen indruk in het shirt van Vitesse. De negentienjarige aanvallende middenvelder, die gehuurd werd van Chelsea, produceerde in 39 duels voor de Arnhemmers 13 goals en 10 assists, weet ook Marc van Hintum. Volgens de technisch directeur van Vitesse heeft de jonge Engelsman een grote toekomst voor zich.

"Wij hebben mogen genieten van een geweldig talent", zegt de sportbestuurder in gesprek met de Gelderlander. "Bij Ajax lopen op het middenveld geen betere spelers, hoor. Nee, ook Hakim Ziyech niet. Mason heeft alles. De actie, het loopvermogen, tactisch vernuft, techniek, diepgang en dynamiek. Hij kan druk zetten en heeft scorend vermogen. Hij kan zelfs koppen. Hij heeft de juiste mentaliteit én hij is intelligent."

Van Hintum stelt dat alle voorwaarden voor een carrière in de wereldtop aanwezig zijn voor Mount, die het seizoen afsloot met een stageperiode bij de nationale ploeg van Engeland. "Dat was wel waanzinnig, hoor. Mason heeft zich dit seizoen bij Vitesse echt in de kijker gespeeld. Ja, dat is ook een compliment aan Vitesse én de Eredivisie", concludeert Van Hintum.

Mount, die nog tot medio 2021 vastligt op Stamford Bridge, gaf onlangs aan nog niet te weten waar zijn toekomst ligt: "Ik weet het nog niet richting volgend seizoen. Ik ben er nog niet uit namelijk. We gaan zien wat er gaat gebeuren." Door zijn goede spel bij Vitesse zijn veel clubs geïnteresseerd in het talent. Naar verluidt zouden ook Ajax en PSV de jongeling op de radar hebben staan.