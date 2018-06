‘’Gini‘ en Salah hebben een skybox naast elkaar, dus besloot ik te wachten’

Iedereen die de nationale ploeg van Egypte een warm hart toedraagt hield zijn hart vast toen sterspeler Mohamed Salah geblesseerd raakte tijdens de Champions League-finale tegen Real Madrid. Na een overtreding van Sergio Ramos raakte de aanvaller van Liverpool geblesseerd en dreigde hij het WK te moeten missen. Uiteindelijk werd Salah gewoon opgenomen in de WK-selectie en lijkt hij op tijd fit voor de start van de groepsfase. Yesser Roshdy, beter bekend als rapper Yes-R, heeft Egyptische roots en haalde opgelucht adem toen bleek dat Salah het toernooi in Rusland gaat halen.

“Sergio Ramos kan nog steeds beter Egypte even mijden als vakantieland”, vertelt hij in een interview met De Telegraaf. De jeugdtrainer van SV Diemen weet hoe het WK leeft in Egypte. “Sinds maart gaat het op negen van de tien tv-zenders alleen nog maar over het WK in Rusland. Je hebt een programma van vijftien uur per dag, On Sport, een genot om naar te kijken. Daarin is er tijdens het trainingskamp van de nationale ploeg een rechtstreekse verbinding met het spelershotel én de kantoren van de voetbalbond, regent het nieuws en wordt de voorzitter van de voetbalbond dagelijks geïnterviewd.”

Yes-R is idolaat van Salah en ontmoette de aanvaller van Liverpool een aantal maanden terug op Anfield. “Via Georginio Wijnaldums zaakwaarnemer Humphry Nijman ben ik met Gini in contact gekomen. Hij nodigde me uit, maar de door de met buikgriep kampende Wijnaldum speelde zelf niet. Zijn neefje appte Salah, maar wist niet of hij het berichtje had gelezen”, aldus de rapper. “Wijnaldum en Salah hebben een skybox naast elkaar, dus besloot ik te wachten. Door hem in het Egyptisch aan te spreken, trok ik zijn aandacht. Hij zei: ’Hé, jij bent die jongen waar Gini het over heeft gehad.' Daarna hebben we staan chillen en praten en heeft hij zelfs nog even met mijn vader gebeld. Hij is echt een supernormale jongen die zo mijn buurjongen had kunnen zijn.”