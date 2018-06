PSV en Heerenveen blijven steggelen: ‘We hoeven niet te verkopen’

PSV zal met een goed bod moeten komen wanneer het Denzel Dumfries wil overnemen van sc Heerenveen. Gerry Hamstra, technisch manager van de club uit Friesland, laat namelijk weten dat zijn werkgever de rechtsback liever aan boord houdt. Heerenveen wil bij het juiste bod meewerken aan een vertrek. “Maar we hoeven dit seizoen niet te verkopen.”

Volgens het Eindhovens Dagblad bracht PSV een bod van vier miljoen euro uit op de verdediger. Heerenveen gaf hier geen gehoor aan, waarna beide partijen de gesprekken later alsnog hebben hervat. Heerenveen zou vasthouden aan een vraagprijs van zes miljoen euro, een bedrag waar PSV vooralsnog niet aan heeft willen voldoen.

"Als de juiste prijs komt voor Dumfries, dan moeten wij daar ook naar gaan handelen. Maar we hoeven dit seizoen niet te verkopen. Vorig jaar hebben we goed verkocht in de zomer (Sam Larsson, Jeremiah St. Juste, Joost van Aken en Dennis Johnsen, red.) en op dit moment hebben we ook een elftal waarin weer kapitaal staat. En dat is ook belangrijk”, aldus Hamstra tijdens een Q&A op de Facebook-pagina van de club.

Hoewel beide partijen nog altijd geen akkoord hebben bereikt over de transfersom, sluit Hamstra een transfer niet uit. "We hebben hem vorig jaar voor een goede prijs opgehaald bij Sparta. Als je hem dan goed door kunt verkopen en hij wil zelf ook... Dan kun je wel zeggen: we hoeven hem niet te verkopen. Maar je hebt ook te maken met de ambities van de speler."