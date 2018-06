‘Grote concurrent van Bosz kibbelt met Sporting over miljoenenaanbieding’

Jorge Jesus heeft Sporting Portugal ingeruild voor Al-Hilal, de kampioen van Saudi-Arabië, waardoor de Portugese topclub op zoek is naar een nieuwe trainer. De naam van Peter Bosz deed de ronde, maar de Nederlander lijkt niet de voornaamste kandidaat om de vacante functie in te vullen. Luiz Felipe Scolari zou namelijk al een miljoenenaanbieding op zak hebben.

Volgens O Jogo verlangt de Braziliaan vier miljoen euro netto per seizoen van Sporting, een bedrag dat in de buurt zou komen van de som die Jorge Jesus ontving. Sporting wil echter niet zover gaan. Volgens A Bola biedt de club 2,5 miljoen euro aan Scolari, die van 2015 tot 2017 de leiding had over het Chinese Guangzhou Evergrande.

In China was Scolari een riant salaris gewend en het is maar de vraag of hij genoegen neemt met het voorstel van Sporting, zo klinkt het. De Braziliaan heeft momenteel ook aanbiedingen uit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en China op zak. Zodoende staat Bosz nog altijd op de radar van Sporting, net als onder anderen Daniel Ramos van CS Maritimo, Matías Almeyda van het Mexicaanse Guadalajara en de clubloze Ricardo Sá Pinto.