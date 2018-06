AS Roma betaalt maximaal dertig miljoen voor concurrent Strootman

Bryan Cristante is volgend seizoen speler van AS Roma. De Italiaanse topclub meldt via de officiële kanalen dat de 23-jarige middenvelder de medische keuring succesvol heeft doorlopen en na de zomer het shirt van Roma gaat dragen. Cristante wordt eerst een seizoen gehuurd van Atalanta, waarna hij middels een verplichte optie tot koop definitief ingelijfd zal worden. Met de deal is, afhankelijk van het behalen van een aantal prestatiebonussen, maximaal dertig miljoen euro gemoeid.

De vijfvoudig international werd de laatste tijd in verband gebracht met clubs als Arsenal, Chelsea, Internazionale en Juventus, maar heeft zijn krabbel inmiddels gezet in Rome. “Ik ben klaar voor deze uitdaging. Dit is een doel wat ik nu bereikt heb. Ik ben er klaar voor en wil met AS Roma in de Champions League spelen”, zei Cristante al tegenover verschillende Italiaanse media.

Cristante speelde afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij Atalanta, dat in overeenkomst met Benfica een optie tot koop had opgenomen. Daardoor wordt de middenvelder voor naar verluidt vier miljoen euro overgenomen van de Portugese topclub en dus direct weer doorverkocht aan AS Roma. Met de komst van Cristante krijgt Kevin Strootman er een concurrent bij. De Oranje-international wordt zelf ook gelinkt aan een transfer, onder meer naar Internazionale en Olympique Marseille.