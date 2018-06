La Gazzetta dello Sport: Ajax en Roma zijn akkoord over Kluivert

Ajax en AS Roma hebben een akkoord bereikt over Justin Kluivert, meldt La Gazzetta dello Sport. De krant voegt eraan toe dat de transfer in verband met boekhoudtechnische redenen pas in juli wereldkundig gemaakt zal worden.

Ajax ontvangt om en nabij de 25 miljoen euro voor de negentienjarige Kluivert, die nu nog tot medio 2019 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Al eerder zou de enkelvoudig international van het Nederlands elftal tot een persoonlijk vergelijk zijn gekomen met i Giallorossi, meldde journalist Gianluca Di Marzio vorige week woensdag.

Kluivert liet kort daarvoor nog weten geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst: “Ik sta nog nergens honderd procent achter. Ik ga er nu rustig over nadenken. Ook bij Ajax blijven zou zeker kunnen. Dat zit er zeker in.” Kluivert speelde tot dusverre 56 wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot dertien doelpunten en tien assists.

Kluivert zou de derde aanwinst kunnen worden voor Roma, want sportief directeur Monchi legde eerder verdediger Iván Marcano en middenvelder Ante Coric vast. Hij is ook bezig met de komst van Bryan Cristante; de 23-jarige middenvelder van Atalanta wordt waarschijnlijk gehuurd met een verplichte optie tot koop van 25 miljoen euro exclusief vijf miljoen aan variabelen.