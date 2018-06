Ramos: ‘Ik mis nog dat mijn zweetdruppel een verkoudheid heeft veroorzaakt’

Sergio Ramos speelde dit seizoen wederom een belangrijke rol in het Champions League-seizoen van Real Madrid. De verdediger werd geprezen om zijn kwaliteiten, maar moest het na de finale met Liverpool ook ontgelden. Ramos was namelijk betrokken bij de schouderblessure van Mohamed Salah en de hersenschudding van Loris Karius. De stopper zegt verbaasd te zijn over alle commotie.

Ramos kreeg veel kritiek op zijn harde spel tijdens de eindstrijd in Kiev, maar verzekert dat hij zijn tegenstanders zeker niet met opzet heeft proberen te blesseren. "Jemig, ze hebben dat wel veel aandacht gegeven, dat Salah-dingetje...", tekent AS op uit de mond van de Spaans international. "Ik wilde eerder niet reageren, omdat ik dingen niet groter wilde maken dan dat ze zijn."

"Ik lees het spel goed, hij grijpt mijn arm als eerste en ik viel naar de andere kant", analyseert Ramos. "De blessure was aan de andere arm en men zegt dat ik hem in een judogreep hield. Nadat de doelman (Karius, red.) heeft gezegd dat ik hem heb versuft (met een hersenschudding, red.) na een botsing met mij, mis ik alleen nog dat Roberto Firmino zegt dat mijn zweetdruppel een verkoudheid heeft veroorzaakt."

"Ik heb via berichten met Salah gesproken en hij was er goed onder. Hij had kunnen spelen als hij een injectie had gehad. Ik heb het soms ook gedaan. Maar wanneer Ramos iets doet, blijft dat altijd meer hangen", aldus de routinier. "Ik weet niet of het zo is omdat ik al zo lang bij Real speel en alles maar win. Misschien gaan mensen dan anders naar je kijken."