Man City verwacht lang uitgesponnen transfersoap: ‘Tot paar uur voor deadline’

Manchester City werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen van Engeland, maar Josep Guardiola is nog niet helemaal tevreden over zijn selectie. De Spaanse trainer heeft zijn zinnen gezet op de komst van Jorginho en Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis liet onlangs al weten een bod van vijftig miljoen uit Manchester naast zich neer te hebben gelegd.

The Citizens laten het daar echter niet bij zitten, zo laat lid van de raad van bestuur Alberto Galassi weten aan Sky Italia: “Hij is een van de spelers die wij goed vinden, dat hebben we nooit verborgen gehouden. De Laurentiis weet echter wat zijn spelers waard zijn en hij is erg goed in het onderhandelen”, legt hij uit.

“Wij zijn een eerlijke club, we zullen niet tegen de wensen van een andere club ingaan of een speler benaderen zonder dat we eerst een akkoord hebben bereikt met de club. Een ding is zeker: als het tot een akkoord komt, zal het voor beide clubs een passende deal zijn. Persoonlijk geloof ik dat als het lukt, het pas een paar uur voor de transferdeadline rond zal komen. In een WK-jaar verloopt zo’n laatste dag toch altijd al anders dan normaal.”

Jorginho speelt sinds 2014 voor Napoli en de geboren Braziliaan werkte zich in het shirt van i Partenopei ook op tot de status van Italiaans international. Zijn zaakwaarnemer João Santos liet onlangs al weten dat zijn cliënt wel toe is aan een nieuwe uitdaging: “Als Napoli een akkoord bereikt met Manchester City, zullen wij alles taxeren. Een mogelijkheid om bij City aan de slag te gaan zou natuurlijk welkom zijn, een kans die we niet kunnen laten schieten. Hun trainer hoort bij de besten van Europa.”