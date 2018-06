‘Gennaro Gattuso zat in Turijn op de tribune voor Oranje-international’

AC Milan is, net als buurman Internazionale, geïnteresseerd in Memphis Depay en de belangstelling van i Rossoneri lijkt serieuze vormen aan te nemen. Tuttosport weet dinsdag namelijk te melden dat trainer Gennaro Gattuso maandagavond aandachtig toeschouwer was in het Allianz Stadium om de aanvaller van Olympique Lyon aan het werk te zien in het shirt van het Nederlands elftal.

Gattuso heeft volgens de Italiaanse krant al groen licht gegeven voor de komst van Depay en wilde hem tegen Italië nog een keer met eigen ogen aan het werk zien. Technisch directeur Massimiliano Mirabelli is naar verluidt momenteel in gesprek met les Gones over een transfer van de 24-jarige vleugelspits, al is het nog de vraag of AC Milan aan de eisen van Lyon zal kunnen voldoen.

De Italiaanse grootmacht moet vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels namelijk vrezen voor Europese uitsluiting en het is nog niet zeker hoe hoog het transferbudget voor volgend seizoen zal zijn. Lyon is niet bereid op Milan hierin tegemoet te komen en wil volgens eerdere berichten minstens veertig miljoen euro zien voor Depay, die nog vastligt tot medio 2021.

De Fransen betaalden Manchester United anderhalf jaar geleden zestien miljoen euro en zijn alleen bereid afscheid te nemen van de aanvaller als hij een mooie winst oplevert. De 36-voudig international zou overigens zelf niet afwijzend tegenover een overstap naar het San Siro staan. Zelfs als Milan wordt uitgesloten van Europa League-voetbal, terwijl hij met Lyon de Champions League in kan, staat Depay volgens eerdere berichtgeving van La Gazzetta dello Sport welwillend tegenover een transfer.