‘Ajax had veel meer nederigheid en verantwoordelijkheid moeten tonen’

De familie van Abdelhak Nouri maakte maandagochtend bekend naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. Men stelt dat Ajax aansprakelijk is doordat de zorg tekort is geschoten nadat de middenvelder in elkaar zakte tijdens het oefenduel met Werder Bremen. Volgens letselschadeadvocaat John Beer was deze juridische gang te voorkomen geweest.

“Als Ajax in de periode na het ongeluk met gebogen hoofd naar de familie was toegegaan en gewoon had gezegd: Het is vreselijk misgegaan, we kunnen de tijd helaas niet terug draaien, maar we gaan jullie absoluut helpen. Dan hadden ze aan de familie Nouri een heel goede gesprekspartner gehad. Dan waren beide partijen nooit zo tegenover elkaar komen te staan als nu”, zegt Beer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Wat betreft aansprakelijkheid, was er steeds opnieuw sprake van een ontwijkende houding. Ajax had veel meer nederigheid en verantwoordelijkheid moeten tonen richting de familie”, vervolgt de advocaat, die stelt dat de familie nu weinig andere keuze had dan naar de arbitragecommissie te stappen. “Toen dat steeds opnieuw uitbleef, ook na een uitgebreid gesprek hierover, kon de familie niet anders dan deze weg bewandelen. Voor hen is het heel belangrijk dat Ajax aansprakelijkheid erkent.”

Beer stelt dat de zaak hem vooral om fatsoen gaat. “Stel je voor dat werkgevers die houding altijd zouden aannemen in geval van een ongeval, puur om de eigen schade te beperken. Zo gaan we toch niet met elkaar om? Een professionele organisatie hoort volgens mij te zeggen in dit soort gevallen: Wij helpen jullie, we nemen maximale verantwoordelijkheid, ongeacht de financiële gevolgen”, besluit Beer. Binnen drie maanden neemt de arbitragecommissie een beslissing over deze zaak.