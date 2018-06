Ajax oefent tegen Premier League-promovendus en laagvlieger uit League One

Ajax is van 14 tot en met 20 juli in Engeland voor een trainingskamp en neemt het dan op vriendschappelijke basis op tegen twee clubs, zo hebben de Amsterdammers maandag bekendgemaakt via de officiële kanalen. Op donderdag 19 juli is Wolverhampton Wanderers om drie uur ’s middags de tegenstander, terwijl er om kwart voor negen ’s avonds wordt geoefend tegen Walsall FC.

Wolverhampton werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen in de Engelse Championship en is na de zomer actief in de Premier League. Walsall eindigde op de negentiende plaats in de League One, het derde niveau van het Engelse profvoetbal. Met de wedstrijden tegen Wolverhampton en Walsall krijgt de voorbereiding van Ajax steeds meer vorm, aangezien eerder al oefenduels tegen VVSB (23 juni), FC Nordsjaelland en FCSB (beiden op 7 juli) werden bevestigd.

Ajax gaat deze zomer twee keer op trainingskamp: op 25 juni strijkt de ploeg van Erik ten Hag neer in het Duitse Klosterpforte, waarna er waarschijnlijk op 30 juni wordt afgesloten met een besloten oefenduel. Een week na de laatste dag van het trainingskamp in Engeland staat de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League op het programma.