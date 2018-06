Figo: ‘Er komt een dag dat hij stopt, maar Real Madrid zal de beste blijven’

Cristiano Ronaldo wordt de laatste weken weer in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid, waarbij Paris Saint-Germain en zijn oude club Manchester United de meest geïnteresseerde gegadigden voor de Portugees lijken. Landgenoot, en oud-speler van de Koninklijke, Luís Figo hoopt echter dat Ronaldo volgend seizoen nog steeds in het Santiago Bernabéu te bewonderen is.

“Net als alle fans van Real Madrid, hoop ik dat Ronaldo blijft. Er komt een dag dat hij stopt, maar Real zal dan nog steeds de beste club ter wereld zijn”, vertelde hij aan verslaggevers. De Champions League-winnaar kreeg afgelopen week te maken met het vertrek van trainer Zinédine Zidane en voor Figo kwam de beslissing van zijn voormalige ploeggenoot ook als een verrassing: “Het is een verrassing omdat hij net de Champions League heeft gewonnen, maar dit zijn persoonlijke beslissingen waarbij je het beste voor hebt met Real.”

Figo is over ruim een week aandachtig toeschouwer op het WK en de voormalige aanvaller hoopt dat zijn land een goede indruk weet te maken in Rusland: “Portugal heeft een sterk team en is de regerend Europees kampioen. Ze hebben een mix van jonge en ervaren spelers en we hopen op een geweldig WK, waarbij we het zo ver mogelijk schoppen”, sloot hij af. De Zuid-Europeanen nemen het in de groepsfase op tegen Spanje, Marokko en Iran.