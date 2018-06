‘Internazionale komt in zoektocht naar nieuwe linksback bij Blind uit’

Internazionale heeft de pijlen gericht op Daley Blind, zo meldt La Gazzetta dello Sport zondagochtend. I Nerazzurri willen een nieuwe linkerverdediger aan de selectie toevoegen en zien hiervoor in de Oranje-international de ideale kandidaat. Dat Blind op meerdere posities uit de voeten kan, is een prettige bijkomstigheid voor Internazionale.

Met Kwadwo Asamoah heeft Internazionale al een speler binnengehaald die als linkerverdediger uit de voeten kan. Yuto Nagatomo, momenteel verhuurd aan Galatasaray, gaat i Nerazzurri naar verwachting definitief achter zich laten. Daarnaast is het onzeker of Davide Santon in Milaan zal blijven, terwijl Dalbert waarschijnlijk op huurbasis naar AS Monaco zal vertrekken. Om die reden wil Internazionale met Blind nog een linksback binnenhalen.

Ondanks dat Blind hoog op het verlanglijstje van sportief directeur Piero Ausilio staat, heeft Internazionale nog geen contact gezocht met Manchester United. Toch verwacht men dat the Red Devils niet onwelwillend tegenover een vertrek van Blind staan. De Italianen willen er in de komende dagen achterkomen of de verdediger annex middenvelder zelf ook openstaat voor een transfer naar Milaan.

Blind speelde afgelopen seizoen zeventien wedstrijden voor Manchester United. Zijn contract in Engeland loopt nog tot medio 2019, al hebben the Red Devils een optie om die verbintenis met nog één seizoen te verlengen. Blind kan in Milaan ploeggenoot worden van Stefan de Vrij, die Lazio transfervrij inruilt voor Internazionale.