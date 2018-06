Arias ontkent akkoord met Juve: ‘Maar het zou een droom zijn daar te spelen’

Volgens berichten in Italië zou Santiago Arias reeds een medische keuring hebben ondergaan bij Juventus. In gesprek met La Gazzetta dello Sport ontkent de vleugelverdediger van PSV deze berichten. Arias geeft wel toe dat het een droom zou zijn om voor la Vecchia Signora te spelen.

“Ik heb die berichten ook gelezen. Maar toen men schreef dat ik in Turijn was, zat ik nog gewoon in Nederland. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet, daarover heb ik momenteel geen nieuws. Maar het zou uiteraard een droom zijn om voor Juventus te spelen”, stelt Arias, die al meerdere keren heeft laten doorschemeren dat hij toe is aan een stap hogerop.

Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus, was afgelopen vrijdag aanwezig bij de oefeninterland tussen Colombia en Egypte (0-0) om de verrichtingen van Arias te volgen. Juventus zoekt momenteel naar een opvolger voor Stephan Lichtsteiner, die waarschijnlijk transfervrij naar Arsenal vertrekt. Arias zou daar nu de voornaamste kandidaat voor zijn, omdat Matteo Darmian te duur is.

Manchester United wil twintig miljoen euro ontvangen voor de vleugelverdediger, maar Juventus is bereid om maximaal twaalf miljoen te bieden. De kampioen van Italië heeft overigens ook Matthijs de Ligt in het vizier. Juventus houdt rekening met het vertrek van Medhi Benatia en heeft drie mogelijke opvolgers op het oog voor de centrale verdediger: De Ligt, José María Giménez en Diego Godín (allebei Atlético Madrid).