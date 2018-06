Ex-Ajacied één van de drie afvallers in definitieve WK-selectie van Uruguay

Oscar Tabárez heeft de WK-selectie van Uruguay bekendgemaakt. De 71-jarige bondscoach, die de nationale ploeg al sinds 2006 onder zijn hoede heeft, presenteerde vandaag zijn definitieve groep van 23 spelers. In een eerder stadium had Tabárez een voorlopige selectie van 26 spelers wereldkundig gemaakt. Nicolás Lodeiro behoort tot de laatste afvallers.

Lodeiro, 29 jaar, speelde in het verleden voor Ajax en komt sinds 2016 uit voor Major League Soccer-club Seattle Sounders. Ook Gastón Ramírez (Sampdoria) en Federico Valverde (Deportivo La Coruña) zullen niet aan het WK in Rusland deelnemen. Uruguay zit in Groep A bij Egypte, gastland Rusland en Saudi-Arabië.

Met Luis Suárez (Barcelona) en Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) beschikt Uruguay over twee van de meest trefzekere spitsen van de Europese velden. Andere bekenden in de ervaren groep zijn doelman Fernando Muslera, verdedigers Diego Godin, Martin Cáceres en Maximiliano Pereira en middenvelder Rodrigo Bentancur.

Gáston Pereiro maakte al geen deel uit van de voorlopige WK-selectie. De middenvelder van PSV speelde tot dusver één interland voor zijn land en zal tot na het mondiale eindtoernooi moeten wachten voordat hij de teller verder op kan laten lopen. Uruguay eindigde op het WK 2010 als vierde, vier jaar geleden strandde de ploeg van Tabárez al in de achtste finales.

De volledige selectie:

Doel: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco Da Gama), Martín Campaña (Independiente)

Verdediging: Guillermo Varela (Peñarol), Diego Godín (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting Portugal), José María Giménez (Atlético Madrid), Maximiliano Pereira (FC Porto), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio)

Middenveld: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Internazionale), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodríguez (Peñarol)

Aanval: Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Edinson Cavani (París Saint Germain) en Luis Suárez (Barcelona).