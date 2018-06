Ajax haalt ontdekker van Vertonghen, Alderweireld en Vermaelen terug

Urbain Haesaert is terug bij Ajax. De club uit Amsterdam maakt bekend dat de 77-jarige ‘meesterscout’ uit België per 1 juli overkomt van Anderlecht en daarmee na acht jaar terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

“Haesaert heeft een belangrijke geschiedenis met Ajax. Mede daarom zijn wij blij dat hij terug is”, aldus directeur spelersbeleid Marc Overmars. “Ook voor mij is dit goed nieuws”, reageert Haesaert. “Ik ben altijd gecharmeerd geweest en gebleven van de filosofie van Ajax. Ik heb tien jaar lang met vreugde én met resultaat voor Ajax gewerkt. Daar haalde ik veel voldoening uit.”

Haesaert, die eerder trainer was bij onder meer Lokeren en Eendracht Aalst, tipte onder anderen Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen bij Ajax. Allemaal verdedigers. “Puur toeval. Ik was altijd wel een aanvallende trainer. Maar ik had destijds Eden Hazard ook aangeboden bij Ajax, maar hij was Franstalig en wilde dat niet.”

Haeasert sluit niet uit dat er meer Belgen naar Ajax komen: “Ajax staat nog altijd voor opleiden van spelers. Als ze kiezen voor vervolmaking van hun opleiding dan moeten ze hier zijn. Sommige spelers kiezen voor het geld. Ik zeg dan altijd ‘kijk wie er op jou positie speelt en wie er in de schaduw van diegene staat. Waarom zou je voor zo’n club kiezen als je vijf jaar op je beurt moet wachten?’ Dan kan je toch beter investeren in jezelf?”