Ziyech heeft vizier niet op scherp en weet niet te winnen met Marokko

Marokko is niet overtuigend begonnen aan de oefencampagne voorafgaand aan het WK. De ploeg van bondscoach Hervé Renard remiseerde donderdagavond tegen Oekraïne: 0-0. Op 4 juni neemt Marokko het nog op tegen Slowakije, waarna op 9 juni een oefenduel met Estland wacht.

In het Stade de Genève in Zwitserland was Hakim Ziyech voor rust de meest opvallende man. Na grabbelen van doelman Andriy Pyatov kon Ziyech uithalen, maar via de keeper belandde de bal over. Uit de daaropvolgende corner was Medhi Benatia niet succesvol met een kopbal. Vervolgens was Ziyech opnieuw dreigend: met een volley zocht hij de linkerhoek, maar via de hand van Pyatov bleef de bal uit het doel.

Nordin Amrabat, naast Karim El Ahmadi en Ziyech de derde speler met ervaring in de Eredivisie, zorgde op gelukkige wijze bijna voor het openingsdoelpunt. Hij kwam oog in oog met Pyatov te staan en nadat de doelman naar de bal gleed, stuiterde het leer bijna in het doel. In de tweede helft waren er minder kansen voor Marokko. Sofyan Amrabat viel zeven minuten voor tijd in; Ajacied Noussair Mazraoui bleef op de bank bij de Noord-Afrikaanse WK-ganger.