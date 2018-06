‘Raiola is een makkelijk slachtoffer in het Kluivert-verhaal’

Justin Kluivert staat volgens diverse media op het punt om naar AS Roma te verkassen. David Endt, voormalig teammanager van Ajax, laat in gesprek met Omnisport weten het logisch te vinden dat Monchi, technisch directeur van Roma, een 'bewonderaar' is van de Ajacied. Dat Mino Raiola door velen wordt gezien als de zaakwaarnemer die de buitenspeler wil weghalen uit de Johan Cruijff ArenA is volgens Endt onterecht, zo legt hij in onderstaande video uit.