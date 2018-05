Zidane levert contract na drie Champions League-titels in

Zinédine Zidane is niet langer de trainer van Real Madrid. De 45-jarige Fransman maakt op een persconferentie bekend dat hij na ruim twee jaar vertrekt als technisch eindverantwoordelijke van het eerste elftal. Zidane had nog een contract voor twee seizoenen in het Santiago Bernabéu.

“Ik heb met de voorzitter gesproken om hem uit te leggen dat ik Real wil verlaten. Deze beslissing komt misschien vreemd over, maar ik doe dit voor iedereen, voor de club, de spelers en mezelf. Dit team moet blijven winnen en daarvoor is na drie jaar verandering nodig. Een ander geluid, een andere manier van werken. We vragen altijd meer van de spelers, maar er komt een moment waarop ik niet meer kan vragen.”

“Ik houd echt veel van deze club en bedank de voorzitter voor de kans die hij mij heeft gegeven. Echter: verandering is goed en dat is waarom ik heb besloten om volgend seizoen niet meer op de bank te zitten bij Real Madrid”, aldus Zidane. “Real heeft mij alles gegeven en ik zal de club mijn hele leven dicht bij mij dragen. Ik bedank de fans omdat ze mij altijd gesteund hebben, zowel in mijn tijd als speler als coach.”

“Er zijn moeilijke tijden geweest, ook dit seizoen, met fluitconcerten en dergelijke, maar dat hoort ook een beetje bij deze club. Maar spelers hebben altijd steun nodig, ook de dokteren, trainers en andere leden van de technische staf. Aan het einde van de rit kun je prijzen winnen, maar er is één ding dat zeker is en dat is dat de mensen binnen deze club altijd honderd procent geven. De spelers wisten sinds gisteren dat ik zou vertrekken en ik heb nog met Sergio Ramos gesproken. Ik zal volgend seizoen nergens trainen en Sergio respecteert mijn beslissing. Hij heeft mij geluk toegewenst en zei dat het een eer was om met mij te werken", aldus Zidane.

De oud-middenvelder werd geflankeerd door Florentino Pérez en de voorzitter sprak van ‘een trieste dag voor Real Madrid’: “We hebben zijn besluit aangehoord en respecteren die ook. Maar het deed mij wel veel toen ik hoorde dat hij zou vertrekken, voor dergelijk nieuws ben je niet klaar. Hij heeft getriomfeerd bij Real en ik bedank hem voor zijn toewijding, passie en alles wat hij voor de club heeft gedaan. Dit is geen ‘vaarwel’, maar een ‘tot ziens’. Maar als hij een stop nodig heeft, dan verdient hij die.”

Zidane, die Rafael Benítez opvolgde, zat twee jaar en vier maanden in de dug-out bij Real en leidde 149 wedstrijden, waarvan hij er 104 wist te winnen. Negentien keer werd er geremiseerd en zestienmaal ging een duel verloren. Zizou won drie Champions League-titels met de Koninklijke en pakte verder de landstitel, de Supercopa, twee keer de Europese Supercup en twee keer het WK voor clubteams.