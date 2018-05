De Boer gelooft niets van verhaal Kluivert: ‘Lik mijn reet, man!’

Justin Kluivert is op weg naar AS Roma en heeft volgens diverse Italiaanse media een persoonlijk akkoord bereikt met de club van onder anderen Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Ronald de Boer vindt het prima dat de aanvaller van Ajax zich aan het oriënteren is, maar gelooft niets in het verhaal dat Kluivert begaan is met de gang van zaken in Amsterdam.

De irritatie zit bij de oud-voetballer vooral bij het interview dat de jongeling gaf aan de Volkskrant: “Het ging mij om de insteek van dat verhaal. Dat hij zich druk maakte om de trainerswissels en over wat er op bestuurlijk niveau gebeurde. Lik mijn reet, man! Voetballers komen ‘s ochtends aan, gaan trainen en ze zijn weer weg”, aldus De Boer bij Evers Staat Op.

“Ik zeg dan gechargeerd: ze kijken gewoon welk meisje ze kunnen scoren. Ik ben ook jong geweest. Je maakt je helemaal niet druk over wat er op bestuurlijk niveau gebeurt. Het is allemaal ingefluisterd. Hou op! Als Ajax geld aan je wil verdienen, dat is toch normaal?! Want anders loop je gratis de deur uit en dan zegt iedereen: ‘Is Ajax wel goed bij zijn hoofd?’”

De Boer vindt dat Kluivert, ‘een geweldig talent en een schat van een jongen’, deze argumenten gebruikt om een breuk te forceren. “Als je het verhaal leest, dan denk je: dat ben jij helemaal niet, Justin. Iedereen schreeuwt moord en brand vanwege Mino Raiola (zaakwaarnemer, red.), maar ik zou als speler Raiola ook willen hebben. Een geweldenaar, hij doet zijn vak perfect. Maar is het goed voor die jongen?”