‘Barcelona onderhandelt intensief met Ajax; Overmars ligt dwars’

Frenkie de Jong blijft nadrukkelijk op de radar staan van Barcelona. De verdediger annex middenvelder van Ajax wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar de Catalaanse grootmacht en Mundo Deportivo weet donderdag te melden dat Barcelona reeds met het management van De Jong én met Ajax heeft gesproken over een overgang.

Het eerste plan van Barcelona was dat De Jong in 2019 naar Catalonië verkast, maar volgens de krant is het ook goed mogelijk dat een overgang deze zomer al plaatsvindt. Marc Overmars, directeur spelerszaken bij de Amsterdamse club, heeft echter geen intentie om De Jong al te laten gaan. Barcelona heeft bij de entourage van De Jong wel duidelijk gemaakt dat men wel iets ziet in een zomerse transfer.

De Jong is vereerd dat de jongeling wordt gelinkt aan Barcelona, maar vooralsnog dwarsboomt Overmars een overstap, zo klinkt het. Toch blijft Barcelona in onderhandeling met Ajax. De Jong is al eens in Spanje geweest om te praten over zijn toekomst. Mundo Deportivo meldt tevens dat er intern bij Ajax kritiek is op Overmars. Spelers zouden niet helemaal achter het aankoopbeleid van de directeur staan.