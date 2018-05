‘Na drie maanden wist ik al dat het onbegonnen werk was bij PSV’

Huub Stevens heeft in het verleden lange tijd gewerkt bij Roda JC Kerkrade en Hamburger SV. De voormalig trainer van beide clubs zegt in gesprek met Voetbal International dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van beide partijen, aangezien zowel HSV als Roda afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste profdivisie.

"Het raakt me, honderd procent. Zeker in het geval van Roda en HSV, twee clubs waar ik met heel veel plezier heb gewerkt. Maar in beide gevallen zag ik het wel al langer aankomen", vertelt Stevens, die verwacht dat HSV er wel weer bovenop komt, aangezien Hamburg een 'rijke stad' is waar mensen bereid zijn financieel bij te springen.

"Die luxe hebben ze niet in Kerkrade. Over Roda maak ik me dan ook grote zorgen. Ze kunnen nog niet aan de slag, want volgens mij weet niemand precies hoe het verder moet. Gezien de concurrentie in de Eerste Divisie moet de club zo snel mogelijk vooruit." Stevens was eerder ook werkzaam bij PSV. In 2008 keerde hij als trainer terug bij de Eindhovenaren, maar na zeven maanden bood hij zijn ontslag aan.

"Toevallig had ik het er gisteren op de golfbaan over met Hans Segers, toen de keeperstrainer. Hij zei dat het zo jammer was hoe dat toen gelopen is. Ik zei: 'Hans, welke trainer er destijds was ingestapt. Hij had het niet gered'", aldus Stevens. "De spelersgroep was verdeeld, kwalitatief niet goed genoeg ook. Na drie maanden wist ik al dat het onbegonnen werk was. Eigenlijk had ik na mijn eerste gesprek al voor de klus moeten bedanken."