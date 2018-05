‘PSV- en Ajax-doelwit krijgt week om duidelijkheid te verschaffen’

Rodolfo Pizarro weet zichzelf in de belangstelling van een aantal clubs uit binnen- en buitenland en zijn huidige werkgever Chivas Guadalajara wil naar verluidt weleens weten waar het aan toe is. De Mexicaanse club heeft de middenvelder volgens ESPN namelijk medegedeeld dat hij tot volgende week krijgt om meer duidelijkheid te verschaffen.

De vijftienvoudig international lijkt hoe dan ook te vertrekken bij Chivas, aangezien een aantal zaken buiten het veld voor complicaties zorgen. Hoewel Pizarro zelf graag zou willen blijven, maakt een conflict met een van zijn zaakwaarnemers dit bijna onmogelijk en de kans is groot dat hij deze zomer verkocht moet worden door los Rojiblancos.

De 24-jarige Pizarro is naar verluidt in beeld bij onder meer Ajax en PSV, terwijl enkele Spaanse clubs ook op zijn handtekening zouden azen. De kans is echter ook aanwezig dat hij een binnenlandse overstap maakt, aangezien Monterrey eveneens wel wat ziet in de komst van de middenvelder. Die club heeft van Chivas te horen gekregen dat een transfersom van ruim 14,5 miljoen euro afdoende is om het nog tot medio 2021 doorlopende contract van Pizarro af te kopen.