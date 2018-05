‘Nu is het Tottenham, eerst ging het om Liverpool en Man United, het is onzin’

Christian Pulisic is de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de grote smaakmakers van Borussia Dortmund en dus wordt de Amerikaans international bijna elke transferperiode in verband gebracht met een overstap naar een grotere club. Vooral vanuit de Premier League lijkt er veel interesse voor de negentienjarige aanvaller, maar vader Mark Pulisic houdt voorlopig een flinke slag om de arm.

“Hij wordt nu genoemd bij Tottenham Hotspur. Vorige week was het nog Liverpool, de week ervoor Manchester United. De week daarvoor weer… het is onzin. Hij wordt iedere week met een andere club in verband gebracht, ik heb verder geen idee. Zijn zaakwaarnemer is ermee bezig en houdt ons op de hoogte. We proberen nu uit te vinden wat de beste keuze zal zijn voor zijn ontwikkeling”, legt hij uit aan Sky Sports.

“Nu het seizoen voorbij is zullen we om de tafel gaan met Borussia Dortmund, we gaan misschien om de tafel met andere clubs en we zullen zien wat voor ideeën Dortmund heeft en wat hun plannen met Christian zijn. Maar er speelt niets concreets. Christian speelt op dit moment voor Dortmund en hij verwacht daar volgend seizoen ook actief te zijn.”

Pulisic geeft wel aan dat zijn zoon in de toekomst graag in Engeland actief zou zijn: “Ik dat de Premier League een competitie is waar hij graag in zou willen spelen. Er zijn tegenwoordig maar weinig spelers die hun hele loopbaan bij dezelfde club blijven. Er is een grote kans dat hij in de toekomst naar een andere club of een andere competitie gaat.”