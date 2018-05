Ödegaard keert terug naar Real Madrid: ‘Ik weet verder van niets’

Martin Ödegaard speelde de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis voor sc Heerenveen, maar de negentienjarige Noor zal na de zomer niet weer terugkeren in Friesland. Ödegaard beschouwt zijn periode in de Eredivisie als een ‘gesloten hoofdstuk’ en sluit zich, zoals het er nu naar uitziet, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewoon weer aan bij Real Madrid.

“Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar als er geen veranderingen komen zal ik bij Real Madrid aan de voorbereiding beginnen. Dat is natuurlijk een geweldige kans om mezelf weer te laten zien”, legt hij uit aan het Noorse persbureau NTB. “Het belangrijkste is dat ik bij een team terechtkom waar ik kan spelen. Een verhuur aan een anders Spaanse club is een goed alternatief, maar op dit moment weet ik verder van niets.”

Ödegaard, die begin 2015 voor een kleine drie miljoen euro door de Koninklijke werd opgepikt bij Strömsgodset, was afgelopen zaterdag ook aandachtig toeschouwer toen de Spanjaarden het in de finale van de Champions League opnamen tegen Liverpool en het miljardenbal uiteindelijk voor de derde keer op rij op hun naam wisten te schrijven: “Het was geweldig, nu is er geen enkele twijfel meer over wie de beste is”, glimlacht de jonge Noor.