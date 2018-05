Guidetti overtuigt en dwingt permanent vertrek bij Celta de Vigo af

John Guidetti blijft de komende jaren speler van Alavés, zo laten de Spanjaarden dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen. De Zweed werd het afgelopen half jaar al gehuurd van Celta de Vigo en de Basken hebben nu besloten om de koopoptie in zijn contract te lichten. Met de definitieve overstap van Guidetti, die zijn handtekening heeft gezet onder een tot medio 2022 lopende verbintenis, is naar verluidt vier miljoen euro gemoeid.

De 26-jarige Zweed speelde sinds zijn winterse overgang achttien wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever, waarin hij goed was voor drie doelpunten en drie assists. Guidetti speelde de 2,5 jaar daarvoor voor Celta de Vigo, dat hem in 2015 transfervrij overnam van Manchester City. In Galicië produceerde de spits 22 doelpunten in 95 officiële wedstrijden.

Guidetti geniet in Nederland vooral bekendheid vanwege zijn seizoen bij Feyenoord, waarin hij maar liefst twintig keer wist te scoren. De Rotterdammers huurden hem destijds van the Citizens, die hem op jonge leeftijd overnamen van IF Bromma. Een doorbraak in Manchester bleef echter uit en na verhuurperiodes bij Burnley, Feyenoord, Stoke City en Celtic trok Guidetti uiteindelijk de deur definitief achter zich dicht.