Giroud en Fekir profiteren in Parijs optimaal van matig keeperswerk

Frankrijk had maandagavond geen kind aan Ierland. In een vriendschappelijk treffen in de Stade de France in Parijs was de ploeg van Didier Deschamps oppermachtig en dat kwam ook tot uitdrukking in de score: 2-0. Al in de eerste helft kwamen les Bleus op een 2-0 voorsprong en deze marge werd na de onderbreking niet meer weggegeven.

Maandagavond was goed zichtbaar dat Frankrijk een van de grote kanshebbers is op de WK-titel, zeker als er gekeken wordt naar welke spelers op de bank plaats moesten nemen. Deschamps koos ervoor om onder anderen Paul Pogba, Antoine Griezmann, Florian Thauvin en Ousmane Dembélé wissel te zetten en onder meer Kylian Mbappé en Olivier Giroud op te stellen.

Nabil Fekir maakt er 2-0 van voor Frankrijk na een zéér ongelukkig moment voor de Ierse doelman! ?????? Geplaatst door voetbalzone op maandag 28 mei 2018

De thuisploeg was in eigen huis de betere, maar dit was pas laat in de eerste helft op het scorebord zichtbaar. Giroud brak de ban namens Frankrijk. De spits van Chelsea kopte bij een hoekschop in eerste instantie tegen doelman Colin Doyle aan, maar de rebound was wel een prooi voor Giroud: 1-0. Enkele minuten later was de wedstrijd al beslist door een treffer van Nabil Fekir.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Olympique Lyon schoot vlak voor rust richting het Ierse doel. Doyle leek de knal onschadelijk te maken, maar het leer kwam uiteindelijk toch in het netje terecht: 2-0. Daarna was de wedstrijd beslist en maakten beide ploegen weinig aanstalten om verandering in de stand aan te brengen, ondanks de vele verse krachten die de tweede helft het veld werden ingestuurd.