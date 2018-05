Oranje-spits weigert egoïsme: ‘Ik zou het Koeman ook niet kwalijk nemen’

Bondscoach Ronald Koeman gaat tijdens de oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië weer taxeren wat zijn ideale elftal moet worden. Ryan Babel is de komende tijd ook weer van de partij bij Oranje en de aanvaller van Besiktas zegt in gesprek met FOX Sports dat hij verwacht dat Koeman veel gaat rouleren aangaande zijn spelersmateriaal.

"De coach kan heel veel experimenteren. Dat moeten we ook doen en zou ik hem ook niet kwalijk nemen. We moeten iedereen goed kunnen beoordelen om uiteindelijk een goed elftal te formeren", zegt Babel, die in de oefenwedstrijd tegen Portugal een goede indruk maakte. Babel wil echter niet beamen dat hij, gezien de andere spitsen in de selectie, 'de man' zou zijn.

"Dat laat ik aan anderen. Het zou nu heel egoïstisch zijn om te zeggen: 'Stel de spelers op die het de laatste wedstrijd goed gedaan hebben en test de andere spelers niet.' Daar ben ik volwassen genoeg in. Maar uiteindelijk is het aan mij. Ik denk dat als ik mijn best doe en het goed doe, dan denk ik dat het niet oneerlijk is dat ik er gewoon bijblijf", aldus de routinier.