‘PSV doet zaken met PEC en laat na Brenet opnieuw verdediger gaan’

Kenneth Paal gaat PSV verlaten. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de twintigjarige linkerverdediger, die werd opgeleid als aanvaller, dicht bij een huurdeal is met PEC Zwolle. Als hij persoonlijk rond is, kunnen de clubs de tijdelijke overgang afronden.

PSV zwaaide Joshua Brenet uit naar TSG Hoffenheim en laat dus ook Paal gaan, die zich ook bij PEC Zwolle zal moeten focussen op speelminuten op de linksbackplaats. De international van Oranje Onder-20 kwam dit seizoen vijf keer in actie in de Eredivisie en in de KNVB-Beker mocht het talent eenmaal opdraven.

Paal speelde in de gecombineerde jeugdopleiding van NEC en FC Oss en maakte in 2010 de overstap naar De Herdgang. Hij tekende in 2015 een contract tot medio 2020 en debuteerde in augustus 2017 in het eerste elftal van trainer Phillip Cocu. Paal viel die dag in de 31e minuut van de wedstrijd tegen AZ (3-2 winst) in voor Brenet.

Paal werd in december per direct overgeheveld naar de selectie van het eerste elftal, maar komt ook in het komende voetbaljaar niet in aanmerking voor veel speelminuten. De linkspoot speelde tot dusverre zes officiële wedstrijden in PSV 1. “Het liefst slaag ik bij PSV. Maar als het via een andere weg moet, dan moet het via een andere weg”, zei Paal onlangs.