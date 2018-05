‘Liverpool moet 170 miljoen betalen voor Eriksen, Alderweireld en Alli’

Liverpool eindigde dit seizoen op de vierde plaats in de Premier League. The Reds finishten op 25 punten van Manchester City en Stan Collymore hoopt dat zij komend seizoen dichter bij het goud kunnen komen in de hoogste afdeling van Engeland. Daarvoor zijn volgens Collymore wel versterkingen nodig.

“De druk ligt bij Fenway Sports Group, ze moeten Jürgen Klopp nu tegemoetkomen”, aldus de oud-aanvaller in zijn column voor de Daily Mirror. “De eigenaren van Liverpool moeten de behaalde Champions League-finale aanvoeren om een team te smeden dat in staat is om zij aan zij te staan met de clubs in Manchester. De opstelling van Klopp heeft nu al laten zien dat die kan concurreren met de wereldtop.”

“Die (de opstelling, red.) heeft verdedigingen in heel Europa uiteengereten. Die heeft veel reputaties van spelers doen versnipperen. Maar Liverpool heeft niet de breedte die Manchester City en Manchester United wel hebben”, gaat Collymore verder. Hij vindt dat de club ‘A-listers’ moet kopen en dat het tijd is om ‘toe te slaan’ op de transfermarkt.

“Ze moeten zich richten tot White Hart Lane en moeten 170 miljoen euro op tafel leggen voor voorzitter Daniel Levy. Ze moeten zeggen: ‘ik geef je dit bedrag voor Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Dele Alli’. Ik hoop echt dat de eigenaren van Fenway Sports Group het groene licht zullen geven voor drie of vier topaankopen”, besluit de 47-jarige Engelsman, die voor onder meer Liverpool en Leicester City speelde.