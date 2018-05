Gerrard eert Kuyt: ‘Een fantastische club, met een ongelofelijke aanhang’

Dirk Kuyt nam zondagmiddag in De Kuip officieel afscheid als profvoetballer. Diverse oud-collega's van de Katwijker hadden de moeite genomen om af te reizen naar Rotterdam en ook Steven Gerrard gaf acte de présence. De Engelsman verscheen in de tweede helft in een Feyenoord-shirt op het veld.

Gerrard had genoten van de atmosfeer tijdens de afscheidswedstrijd van zijn voormalige teamgenoot van Liverpool. "Feyenoord is een fantastische club, met een ongelofelijke aanhang. Als een goede vriend van Dirk weet ik wat het voor hem betekent dat ik er vandaag ben. Het gaat erom dat we ons respect tonen aan hem. Hij is een geweldig mens en fanatische speler", vertelt de huidige manager van Rangers tegenover Feyenoord TV.

"Dirk is op de eerste plaats een goede vriend. Hij is een prettig mens", vervolgt Gerrard, die tussen 2006 en 2012 met Kuyt speelde bij Liverpool. "Hij heeft de club in die periode erg veel gegeven. Het respect voor elkaar is groot. Het is voor mij geweldig om onderdeel te zijn van deze bijzondere dag voor hem."

Gerrard koestert warme herinneringen aan de samenwerking met Kuyt. "Hij was een maker van belangrijke doelpunten", vertelt de oud-middenvelder, die blij is dat Kuyt het trainersvak zal induiken. De voormalig Oranje-international is per volgend seizoen werkzaam als trainer van Feyenoord Onder-19. "Hij kan het voetbal veel teruggeven."