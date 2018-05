Basacikoglu gelinkt aan Besiktas: ‘Turkije? Dat zou zeker kunnen’

Dirk Kuyt nam zondagmiddag afscheid in de Rotterdamse Kuip tijdens de 'Dirk Kuyt Testimonial'. Onder meer voormalig teamgenoten Jens Toornstra en Bilal Basacikoglu kwamen in actie voor het gelegenheidsteam van Feyenoord en beiden spraken na afloop met Voetbalzone over het duel en hun toekomstplannen.