Real getipt: ‘Hij is goed omdat hij neusje voor de goal en clausule heeft’

Real Madrid stelde zich de afgelopen jaren relatief bescheiden op op de transfermarkt, maar Predrag Mijatovic verwacht dat daar aankomende zomer verandering in gaat komen. De oud-spits en voormalig technisch directeur van de Koninklijke denkt dat de Champions League-houder in ieder geval de portemonnee gaat trekken voor een nieuwe spits en zou liever Mauro Icardi dan Harry Kane zien komen.

“Ik verwacht dat Real Madrid volgend seizoen weer Real Madrid zal worden, in andere woorden zullen ze weer de grote aankopen gaan doen die de afgelopen transferperiodes ontbraken”, steekt de 73-voudig Joegoslavisch international van wal in gesprek met Corriere dello Sport. “Ze hebben een spits nodig en Icardi en Kane scoren allebei veel.”

“Ik kan jullie niet vertellen aan wie ik de voorkeur geef, maar, in tegenstelling tot de Engelsen, weet ik dat Argentijnen nooit problemen hebben gehad om zich aan te passen aan de Spaanse manier van leven en het voetbal daar. Ik vind Icardi goed omdat hij jong is, een neusje voor de goal en een transferclausule heeft”, sluit Mijatovic af. De 25-jarige Icardi is naar verluidt gedurende een periode van twee weken in juli voor 120 miljoen euro op te pikken in het Giuseppe Meazza.

Een andere naam die vaak in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid is die van Robert Lewandowski. Bayern München lijkt echter niet bereid om mee te werken aan een vertrek van zijn topschutter: “Het is algemeen bekend dat ik graag zo nu en dan een weddenschap afsluit. Ik durf de weddenschap wel aan te gaan dat Robert volgend seizoen met honderd procent zekerheid nog voor Bayern München zal spelen”, liet algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge eerder deze week optekenen.