Huntelaar kritisch: ‘Naar mijn mening moet het geld op het veld staan’

Klaas-Jan Huntelaar is van mening dat Schalke 04 de afgelopen jaren te weinig kwaliteit binnen de lijnen heeft staan. De ervaren aanvalsleider van Ajax, die zeven jaar in dienst was van die Königsblauen, verwacht én hoopt dat de Bundesliga-club in de nabije toekomst weer spelers van naam kan strikken om het Bayern München lastig te maken.

"Schalke moet niet kleiner zijn dan het is, het is een grote club", zegt de spits in gesprek met BILD. "Naar mijn mening moet het geld op het veld staan. Geld op de bank helpt niet. Je moet investeren. Het halen van grote spelers was mogelijk in het verleden en is ook mogelijk in de toekomst. De verantwoordelijke personen moeten gewoon een duidelijk beeld voor ogen hebben en overtuigend werk doen."

Huntelaar is blij dat Schalke momenteel de tweede plaats in de Bundesliga bezet met een punt voorsprong op Borussia Dortmund, maar de huidige speelstijl is niet wat de routinier ambieert. "Ik heb altijd gezegd dat ik aanvallend en attractief voetbal wil spelen. Dat is het mooiste. Net als wat Schalke deed met Jefferson Farfán, Julian Draxler, Raúl. Ik speelde met topspelers."